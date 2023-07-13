Турчак: депутат Гурулев превратил обращение генерала Попова об отстранении в шоу

Первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал депутата-однопартийца Андрея Гурулева за публикацию обращения командующего 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова. Глава рабочей группы по спецоперации заявил, что генерал размещал свой аудиокомментарий об отстранении в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии и это обращение не предполагало публичности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии»,— написал господин Турчак в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики»,— отметил секретарь Генерального совета «Единой России».

Депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев опубликовал голосовое сообщение Ивана Попова в своем Telegram-канале вчера вечером. В сообщении генерал рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В частности он заявил о больших потерях, отсутствии контрбатарейной борьбы и отсутствии ротации частей на фронте. За это, по словам генерала, «старшие начальники за один световой день» составили приказ о его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».