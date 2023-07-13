Командующий 58-й армией Южного военного округа заявил об отстранении от службы после доклада о проблемах в армии

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным «Спартак» заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Его обращение опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

В своем обращении Иван Попов обращается к своим подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению».

«Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко»,— сказал господин Попов.

Как утверждает Иван Попов, после доклада «старшие начальники за один световой день» составили приказ об его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу. По его словам, сейчас 58-й армией ЮВО управляет генерал-лейтенант Денис Лямин.

«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы»,— добавил господин Попов.

Накануне об отстранении Ивана Попова сообщил Telegram-канал Grey Zone. Проект утверждает, что господин Попов выступил с докладом перед начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, после чего его отстранили от службы.

Олеся Павленко