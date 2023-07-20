К IT-льготам ищут индивидуальный подход

Фракция «Новые люди» направит на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям (ИП), работающим в IT-сфере, подать заявку на включение в реестр аккредитованных компаний Минцифры. Это, говорят представители партии, потенциально позволит ИП получать налоговые и социальные льготы, а также прентендовать на льготные кредиты. Собеседники “Ъ” в IT-отрасли отмечают, что инициатива не обсуждалась с профильными софтверными ассоциациями. Представители IT-компаний оценивают идею скептически, полагая, что проще создать ООО, чем менять Налоговый кодекс.

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“Ъ” ознакомился с законопроектом партии «Новые люди», предполагающим распространить меры господдержки, которые сейчас получают аккредитованные Минцифры IT-компании, на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. В частности, через внесение изменений в п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса планируется дать ИП, работающим по ОКВЭД, связанным с информационными технологиями, возможность обращаться в Минцифры для включения в реестр аккредитованных компаний.

В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас меры поддержки доступны только юридическим лицам, работающим в IT-сфере и прошедшим государственную аккредитацию.

Но при этом в IT-сегменте работает больше 422,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 279,6 тыс. зарегистрированы как ИП.

Текущее положение дел, считают «Новые люди», не отвечает принципу равенства субъектов предпринимательской деятельности. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы 20 июля.

Как пояснил “Ъ” представитель «Новых людей», в случае принятия инициативы ИП смогут получать ряд льгот, которые сегодня доступны аккредитованным IT-компаниям. Это снижение страховых взносов до 7,6%, право на получение льготных кредитов под 3% годовых, возможность льготной ипотеки для сотрудников, отсрочка от мобилизации. В Минцифры “Ъ” сказали, что министерство поддерживает любые инициативы, связанные с расширением мер поддержки IT-отрасли: «Вместе с тем нужно проанализировать влияние инициативы на бюджеты регионов».

Для включения в реестр аккредитованных IT-компаний предприятия должны соблюсти ряд условий. Согласно постановлению №1719, компания должна иметь профильный ОКВЭД, средняя зарплата сотрудников в компании должна быть не меньше средней по региону или стране, доля доходов компании от деятельности в области IT должна быть больше 30% в общих доходах, предприятие должно иметь сайт, где размещена информация о его деятельности в области IT, также компания должна предоставить согласие налоговой на представление сведений, составляющих налоговую тайну. ИП не имеют возможности подать заявку на включение в реестр.

Предоставлять меры налоговой поддержки нужно только тем IT-компаниям, которые реально создают ПО или получают профильную выручку, говорит исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин: «В этой связи инициатива, по нашему мнению, является невыполнимой с точки зрения обеспечения технологического суверенитета».

Гендиректор «СКБ Контура» Михаил Сродных обращает внимание, что индивидуальным предпринимателям, занятым в IT-сфере и заинтересованным в получении льгот, проще изменить правовую форму своего предприятия:

«Перерегистрировать ИП в ООО гораздо проще, чем скорректировать Налоговый кодекс».

GR-директор Холдинга Т1 Дина Ашрапова говорит, что крупнейшие IT-ассоциации подобные инициативы не запрашивали, понимая, что это требует детального финансово-экономического обоснования. Собеседник “Ъ” в крупной российской IT-компании называет идею «Новых людей» непроходной: «Есть большие сомнения в том, что законопроект будет принят в исходном виде».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы, говорит, что документ не проходил согласования в администрации президента. Собеседникам “Ъ” также неизвестно о том, чтобы законопроект согласовывали с фракцией «Единая Россия» (ЕР). Отметим, что законопроекты, внесенные депутатами оппозиционных фракций без поддержки представителей думского большинства в лице ЕР, Госдума принимает крайне редко.

Никита Королев