Не айти какие музыканты

Инициатива по распространению льгот для IT-компаний на музыкальную индустрию не нашла поддержки в Минцифры. Там отмечают, что в реестр аккредитованных компаний уже могут войти музыкальные стриминговые сервисы. Но, чтобы получить льготы, музыкальные лейблы должны обосновать получение более 30% выручки от IT-деятельности. В связи с этим, полагают участники рынка, на льготы могли бы претендовать дистрибуторы цифрового контента, которые обеспечивают загрузку музыки на стриминги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минцифры не поддержало инициативу распространить на российскую музыкальную индустрию те же налоговые льготы, что и на IT-компании, сообщил “Ъ” источник, близкий к правительству: «Уже сейчас льготы распространяются на музыкальные стриминговые сервисы, которые аккредитованы как IT-компании, разрабатывают и используют соответствующий софт».

Распространять поддержку на музыкальные лейблы нет необходимости, поскольку создание музыки и продвижение артистов к деятельности в области IT не относится, говорит собеседник “Ъ”. По его словам, отрасли «логичнее обратиться по вопросу поддержки в Минкульт».

В мае к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратилась Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, ранее объединяла Warner Music, Universal Music, Sony; сейчас учредители не раскрываются), предложив включить музыкальные лейблы в перечень организаций, которые могут получить аккредитацию IT-компаний, сообщали «Ведомости».

Чтобы претендовать на налоговые льготы как IT-компания, организация должна иметь аккредитацию, напомнили в Минцифры: «Для этого нужна профильная выручка от IT-деятельности свыше 30%. Материалов, подтверждающих наличие IT-выручки у музыкальной индустрии, в адрес министерства не поступало».

Минцифры еще прошлой осенью конкретизировало виды деятельности российских IT-компаний, которые могут претендовать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года). По правилам предприятия, оказывающие услуги в области «предоставления прав использования объектами авторского и смежных прав, связанных с фонограммами» — то есть музыкальные стриминговые сервисы,— могут быть отнесены к аккредитованным IT-компаниям.

“Ъ” ознакомился с ответом Минцифры на обращение НФМИ от 2 июня. Из него следует, что в соответствии с приказом министерства от 8 октября 2022 года льготы по налогу на прибыль вправе применять лишь те аккредитованные организации, которые имеют доход более 70% «от оказания услуг с использованием собственных программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)». В НФМИ говорят, что готовят «дополнительные детализованные обоснования», по которым музыкальная индустрия может быть отнесена к IT-сфере.

«К сожалению, государство не замечает рынок, во всех смыслах имеющий важную социальную роль»,— полагает гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. По его словам, 58% россиян слушает музыку, что сопоставимо с рынком кинопроката, где есть поддержка. «В последние несколько лет музыкальный рынок трясло, сократилось количество артистов, иностранных каталогов и концертов, при этом зрителей, слушателей и потребителей проектов меньше не стало»,— подчеркнул топ-менеджер.

Сложно считать «программным обеспечением» веб-сайты музыкальных лейблов, оснащенные личным кабинетом для пользователя, возражает гендиректор Multiza Андрей Воляник.

В то же время, уточняет господин Воляник, как правило, лейблы используют для доставки контента на цифровые площадки специализированных дистрибуторов: «Последние для получения льгот могли бы вынести сервисы хранения и доставки контента в отдельное юрлицо, которое соответствует требованиям к IT-компаниям».

Юлия Юрасова, Юлия Тишина