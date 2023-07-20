Питомцы на сене

Обычно стабильный даже на фоне общего сокращения потребительских расходов рынок товаров для домашних животных испытывает кризис. С мая 2022 года по май 2023 года натуральные продажи лакомств для питомцев — ранее самой растущей категории— снизились более чем на 9% год к году, что стало худшим результатом среди всех сегментов. Динамика объясняется экономией и сокращением ассортимента из-за сложностей с импортом. Эксперты ждут восстановления предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лакомства для домашних животных, бывшие ранее драйверами этого рынка, показывают худшую динамику продаж среди всех категорий, следует из данных NielsenIQ. По оценкам аналитиков, за май 2022 года — май 2023 года продажи лакомств в натуральном выражении снизились на 9,1%, а в деньгах выросли на 3,9% год к году. Для сравнения, продажи кормов для кошек за период увеличились на 2,4% в объеме и на 27,6% в деньгах, кормов для собак — снизились на 3,3% и выросли на 20,1% соответственно. В марте 2021 года — марте 2022 года натуральные продажи лакомств росли на 14,7% год к году, а кормов для кошек и собак — на 5,6% и 9,3% соответственно, сообщали в NielsenIQ.

Как говорится в исследовании NielsenIQ, домашними животными владеет 72% россиян, хозяева кошек в среднем имеют одного питомца, а владельцы собак — двух. Как отмечали аналитики, многие потребители склонны сокращать расходы на покупки для питомцев в последнюю очередь. Но тренды на экономию и пересмотр покупательских стратегий, вызванные кризисом, могут отразиться и на этом рынке, отмечается в исследовании.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев связывает снижение продаж лакомств с общей экономической ситуацией в стране и снижением покупательной способности. По его словам, особенно выраженно продажи лакомств сокращались весной этого года. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова указывает, что приоритетом для владельцев питомцев остается обеспечение своих домашних животных кормами, ветеринарными препаратами, услугами, а цены в этой сфере растут. По ее словам, импортные и местные корма за полгода подорожали в среднем на 20–30%, цены на услуги в клиниках выросли на 20%, аналогично увеличилась стоимость лакомств. Но на последних потребители готовы экономить, указывает госпожа Колчанова. В Ассоциации производителей кормов для домашних животных (включает Mars, Nestle, AllerPetfood) отказались от комментариев.

Трудности с импортом товаров для животных, обострившиеся после начала военных действий РФ на Украине, негативно повлияли и на предложение лакомств. В Wildberries сообщили, что на май 2023 года ассортимент в категории сократился примерно на 15% год к году. По словам Кирилла Дмитриева, на ассортименте могли сказаться отказ от поставок части иностранных производителей и еще не перестроенная логистика для ввоза зарубежной продукции. По его оценкам, в 2020–2021 годах импорт занимал 20–25% среди всех кормов для домашних питомцев, в 2022 году — 10–15%, аналогичное соотношение в категории лакомств.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на рынке товаров для домашних животных еще могут сказываться последствия ажиотажных закупок впрок весной 2022 года, когда россияне опасались подорожания импортной продукции и ухода иностранных брендов. Накопленные запасы сейчас заканчиваются, что может отразиться на росте продаж, считает он. Как отмечает господин Бурмистров, экономия будет выражаться в переходе владельцев питомцев на более дешевые корма, в том числе российских производителей, которые сегодня увеличивают присутствие на российском рынке, за исключением специализированных линеек. А ассортимент лакомств, по его словам, будет расти за счет продукции небольших игроков, представленной на онлайн-площадках.

Кирилл Дмитриев добавляет, что на российском рынке также появилось множество новых торговых марок товаров для домашних животных из дружественных стран — Турции, Китая, Бразилии и Аргентины, но процесс перехода на них потребителя и бизнеса не завершен.

Полина Гриценко, Анатолий Костырев