Не в кота корм

Закупки впрок в 2022 году, сокращение ассортимента и общая экономия привели к снижению продаж в РФ товаров для домашних животных. За первые два месяца года траты в категории уменьшились на 19–26% при сокращении числа покупок и среднего чека. Но участники рынка рассчитывают на рост по итогам года, в том числе за счет увеличения импорта из Китая, Индии и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Россияне сокращают траты на товары для домашних животных, следует из данных платежных сервисов. По данным CloudPayments, за январь—февраль 2023 года относительно января—февраля 2022 года оборот таких товаров на онлайн-площадках снизился на 26%, количество трансакций — на 10%, а средний чек стал ниже на 18%, до 5,8 тыс. руб.

По информации Tinkoff Data, за январь—февраль 2023 года сумма расходов на специализированных магазинах и сайтах в категории товаров для питомцев сократилась на 19%, число покупок — на 15% год к году. В «Чек Индекс» оператора онлайн-касс «Платформа ОФД» отметили сокращение числа покупок в категории за этот период на 15% год к году.

По данным NielsenIQ, за январь—февраль 2023 года продажи кормов для собак в натуральном выражении в розничных сетях сократились на 7,9% год к году, лакомств для кошек и собак — на 11,7%. Продажи кормов для кошек выросли на 1,3% год к году. В сетях «Бетховен», «Ле'Муррр», «Зоозавр» (входит в ГК «Детский мир») на вопросы “Ъ” не ответили.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев говорит, что у части россиян еще могут оставаться запасы кормов для питомцев с прошлого года, сделанные во время закупок впрок.

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова подтверждает, что в первые месяцы 2022 года был ажиотажный спрос в первую очередь на импортные корма. Закупки спровоцировали как потребительские опасения дефицита после начала военных действий на Украине, так и ограничения Россельхознадзора на поставки иностранных кормов, считает она.

В Россельхознадзоре в середине марта сообщали, что в РФ ввозятся корма для домашних животных с несоответствующим заявленному на этикетке составу, а также содержащие ГМ-компоненты. Проведенные в 2023 году инспекции производителей Франции, Италии и Испании показали, что ветслужбы указанных стран не принимают корректирующих мер, отмечали в Россельхознадзоре.

Кирилл Дмитриев добавляет, что сложности с импортом готовых кормов и сырья для них привели и к сокращению ассортимента. По его словам, в российских кормах для питомцев эконом-сегмента импортные компоненты занимают около 5%, а в премиум-сегменте — до 30–40%. В условиях общей потребительской экономии некоторые владельцы домашних животных также переводят питомцев на более дешевые корма или даже на натуральную еду, отмечает господин Дмитриев. Татьяна Колчанова также связывает снижение среднего чека с сокращением ассортимента диетических и лечебных кормов, стоимость которых была среди самых высоких в категории.

По данным отраслевого портала «Зооинформ», по итогам 2022 года оборот рынка товаров для домашних животных вырос на 25%, до 330 млрд руб. год к году.

Нарушают общую картину начала 2023 года продажи товаров для животных на крупных маркетплейсах, которые быстро растут. Так, в январе—феврале на Ozon они почти удвоились, а на Wildberries увеличились на 88% год к году. В Wildberries добавили, что около 69% продаж приходится на российские корма, доля которых в обороте за год выросла на 3 процентных пункта.

Однако разница тенденций объясняется в первую очередь низкой базой результатов маркетплейсов. Так, по данным NielsenIQ, в целом на все онлайн-продажи товаров для животных в России приходится только 9% рынка.

Во всех каналах дистрибуции при этом рассчитывают, что в течение года ситуация на рынке улучшится. По мнению Татьяны Колчановой, общие продажи товаров для домашних животных по итогам 2023 года могут показать прирост. У некоторых местных производителей, поясняет она, появились возможности для более активного развития, а в условиях сокращения поставок из европейских стран планируется наращивать импорт кормов из Китая, Турции и Индии, особенно в дефицитном сегодня сегменте диетического питания.

Алина Савицкая