Третья сила Трампа

Созданная демократами более десяти лет назад организация «Без ярлыков» (No Labels) включается в предвыборную президентскую гонку, заявляя о себе как о «третьей силе». Учитывая нежелание американцев снова выбирать между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом, поддержанный организацией кандидат, кем бы он ни был, кажется, имеет все шансы на успех. Но это только в теории. Активность противников ярлыков на практике делает возвращение Дональда Трампа во власть если не гарантированным, то весьма вероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организация «Без ярлыков» объявила, что поддержит любого третьего кандидата в президенты США, чтобы не допустить победы Дональда Трампа или Джо Байдена

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters Организация «Без ярлыков» объявила, что поддержит любого третьего кандидата в президенты США, чтобы не допустить победы Дональда Трампа или Джо Байдена

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Выборы, которых никто не хочет

Вряд ли найдется более разногласное объединение людей, чем американский электорат. Возраст, цвет кожи, этническая принадлежность, религия, гендерные ощущения, образование, политические предпочтения максимально разделяют избирателей. Но, судя по опросам общественного мнения, по крайней мере одна точка совпадения у них есть. Они не хотят, чтобы президентские выборы 2024 года превратились в матч-реванш между господами Байденом и Трампом.

Как следует, к примеру, из июньского опроса, проведенного The Economist совместно с YouGov, 59% опрошенных не хотели бы, чтобы нынешний президент США участвовал в выборах. При этом 56% опрошенных не хотят, чтобы баллотировался его предшественник.

Условия кажутся наиболее благоприятными для появления некоей «третьей силы», которая смогла бы удовлетворить недовольных. И такая сила появилась.

Созданная еще в 2010 году политическая некоммерческая организация «Без ярлыков» объявила о том, что будет бороться за появление в бюллетенях для голосования третьего, независимого кандидата в президенты и будет оказывать ему всяческую финансовую помощь.

Сама организация, которая ранее не была замечена в желании играть активную роль в федеральных выборах, говорит, что к этой мысли ее подтолкнули результаты проведенного еще в декабре прошлого года опроса, ею, собственно, и заказанного. Из него которого следовало, что 59% американских избирателей с удовольствием бы проголосовали за независимого кандидата.

Поддержка такого кандидата казалась организации вполне естественным шагом. Ведь искоренение межпартийной вражды — та цель, ради которой она и была придумана.

Конгрессмены всех партий, объединяйтесь!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Создатель движения «Без ярлыков» демократка Нэнси Джейкобсон Фото: No Labels / youtube.com Создатель движения «Без ярлыков», политический советник Марк Пенн Фото: David Hume Kennerly / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Создатель движения «Без ярлыков» демократка Нэнси Джейкобсон Фото: No Labels / youtube.com Создатель движения «Без ярлыков», политический советник Марк Пенн Фото: David Hume Kennerly / Getty Images

Создателем «Без ярлыков» стали карьерная демократка Нэнси Джейкобсон и ее муж Марк Пенн. До создания организации в 2010 году госпожа Джейкобсон занимала весьма высокое положение в партийной иерархии демократов, будучи главой финансового департамента Национального демократического комитета — фактически центрального органа партии. Ее муж тоже был достаточно видным политическим экспертом, близким к демократам. Некоторое время он работал в предвыборных штабах Билла и Хиллари Клинтон. Правда, в 2008 году он покинул штаб Хиллари Клинтон в разгар предвыборной кампании.

Сопредседателями организации являются придерживающиеся вполне левых взглядов экс-глава Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Бен Чавис, бывший сенатор-демократ и кандидат в президенты Джо Либерман и бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

«Без ярлыков» называет себя «двухпартийным массовым движением миллиона американцев… уставших от экстремизма левых и правых».

Организация не просто избегает говорить, но подчеркнуто не имеет никакой собственной позиции по ряду самых острых проблем, разделяющих страну (и электорат): от смертной казни до права на аборты и однополые браки.

Их главным достижением до сего времени было создание объединения под названием «Собрание тех, кто решает проблемы». До января 2023 года в его составе числилось чуть более 50 конгрессменов и сенаторов от обеих партий. Учитывая, что общее количество членов Конгресса (сенаторов и членов Палаты представителей) — 535 и что в Собрание вошли не самые известные из них, его влияние считалось довольно скромным.

При всем этом «Без ярлыков» весьма богата. Ее бюджет оценивается в $70 млн, а, по ее собственным заявлениям, в 2021 году она собрала $11,3 млн в качестве пожертвований. Это чуть меньше собранных годом ранее $11,8 млн, но необычайно много для организации, представляющей «третью силу».

Источники финансирования «Без ярлыков» держатся в строгой тайне. Она имеет на это право, обладая статусом некоммерческой организации. Свое нежелание раскрывать имена спонсоров организация объясняет возможными «нападками» на них.

Партия заговорщиков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор-демократ Джо Мэнчин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Сенатор-демократ Джо Мэнчин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

До самого последнего времени деятельность донкихотствующих и ни на что не влияющих политиков, похоже, никого всерьез не интересовала. Все изменилось после того, как лидеры «Без ярлыков» объявили о намерении выставить собственного кандидата на президентских выборах 2024 года.

На первый взгляд, впрочем, программа действий «Без ярлыков» выглядит вполне разумно и даже перспективно. Как говорят ее руководители, окончательное решение об участии в президентских выборах они примут по итогам Супервторника — первичных выборов сразу в 14 штатах. Если эти результаты будут сочтены удачными для «третьей силы» (критерии удачности не раскрываются), то уже в апреле на общенациональном съезде будут представлены кандидаты от «Без ярлыков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Независимый сенатор Кирстен Синема Фото: Matt York / AP Экс-губернатор Мэриленда республиканец Ларри Хоган (в центре) Фото: Julia Nikhinson / AP Следующая фотография 1 / 2 Независимый сенатор Кирстен Синема Фото: Matt York / AP Экс-губернатор Мэриленда республиканец Ларри Хоган (в центре) Фото: Julia Nikhinson / AP

Имена их держатся в секрете, однако считается, что в шорт-листе организации два действующих сенатора (демократ Джо Мэнчин и независимая Кирстен Синема) и один из руководителей организации, экс-губернатор Мэриленда республиканец Ларри Хоган.

Кандидатуры будут выдвинуты во всех штатах, а наибольшее внимание организация будет уделять тем штатам, где на прошлых выборах наблюдалось самое острое соперничество между кандидатами. Предполагается, что острое соперничество — признак большого количества избирателей, настроенных центристски и готовых поддержать «третью силу». Разумеется, внимание будет уделено и тем штатам, которые направляют больше всего делегатов на коллегию выборщиков.

План даже на первый взгляд выглядит утопически. Как показывает история американских выборов, «третья сила» ни разу не одерживала победу на президентских выборах.

Более того, всякий раз она играла роль «спойлера», облегчая победу кандидату одной из основных партий.

Так, в 1912 году экс-президент Теодор Рузвельт выставил свою кандидатуру от созданной специально для выборов Прогрессивной партии США. Партия добилась невиданного успеха, получив более 27% голосов избирателей и 88 голосов в коллегии выборщиков. Однако плоды успеха пожал демократ Вудро Вильсон. Рузвельт привлек большинство голосов республиканцев, и надеявшийся на переизбрание президент-республиканец Говард Тафт финишировал лишь третьим.

Ситуация потом повторялась еще несколько раз. На выборах 1992 года миллиардер Росс Перо получил 19% голосов избирателей. Почти все они были уведены у республиканцев. В итоге еще один действующий президент — Джордж Буш-старший — уступил Биллу Клинтону.

Наконец, в 2000 году участие «третьего кандидата» — Ральфа Нейдера, по мнению многих, способствовало приходу к власти Джорджа Буша-младшего.

Благообразие организаторов и участников предприятия должно показать, что если движение «Без ярлыков» и ошибается, то делает это невинно и не со зла. Но по мнению многих экспертов и политиков, на самом деле речь идет о настоящем заговоре, целью которого является возвращение Дональда Трампа.

Начать с того, что всех лидеров «Без ярлыков» объединяет не только идея центризма, но и острая неприязнь к Демократической партии и/или лично к Джо Байдену. Чета Джейкобсон—Пенн покинула высоты демократической иерархии вовсе не по своей воле. Их уволили. Более того, Марк Пенн некоторое время был советником господина Трампа.

Сенатор-демократ Джо Мэнчин — один из главных критиков президента Байдена. Его бывшая коллега по партии сенатор Синема, еще будучи демократкой, проголосовала вместе с республиканцами, похоронив ключевой предвыборный план Джо Байдена «Построить лучше, чем было» (Build Back Better Plan). План предусматривал значительные инвестиции в инфраструктуру, помощь жертвам пандемии, расширение социальных и медицинских услуг. В итоге он был принят в сильно сокращенном варианте. Никакой любви к президенту и демократам не испытывает и Джо Либерман, один из самых ярких участников движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор-демократ и кандидат в президенты Джо Либерман

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Бывший сенатор-демократ и кандидат в президенты Джо Либерман

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сама стратегия «Без ярлыков» вызывает еще бОльшую обеспокоенность среди демократов. История и статистика говорят, что избиратели-республиканцы реже склонны не голосовать за утвержденного кандидата от своей партии, даже если он им лично и не очень симпатичен. Поэтому, выставляя в ключевых или неопределившихся штатах кандидата-центриста, «Без ярлыков» гарантированно отнимает голоса у Джозефа Байдена.

Следует учитывать и особенности американского избирательного законодательства. Даже если случится некоторое чудо и движению «Без ярлыков» удастся сделать так, чтобы ни один из кандидатов не получил необходимого большинства в коллегии выборщиков, то делегатов в коллегию будут избирать члены законодательных собраний штатов. Значительная их часть находится под контролем республиканцев.

Все это объясняет то, как нервно реагируют и демократы, и противники господина Трампа среди республиканцев на деятельность движения.

После того как движение решило принять участие в президентских выборах, ее комитет в Конгрессе покинули несколько демократов. Одна из них, Эбигайль Спанберджер, назвала предвыборные усилия «Без ярлыков» «невероятным проектом, который запутывает и разделяет избирателей и у которого есть единственный очевидный итог — повторное избрание Дональда Трампа».

«Потрясающая комбинация высокомерия и безответственности такого уровня, который я с трудом могу представить. Они приняли финансовое и личное решение уничтожить Джо Байдена»,— говорит Рик Уилсон, один из старейших и уважаемых стратегов Республиканской партии, участвовавший во многих предвыборных кампаниях.

Впрочем, единственное, что могут пока противопоставить движению демократы,— судебные иски в тех штатах, где движение зарезервировало или готовится зарезервировать право выставить своих кандидатов на президентских выборах. Такие иски, впрочем, непросто выиграть, а сам факт их подачи может сыграть против демократов. В одном из штатов, где такой иск был подан, движение уже разослало избирателям-демократам письмо, в котором проинформировало о том, что их хотят лишить права более широкого выбора.

Андрей Келекеев