Спасти рядового Кинга

В отношениях США и Северной Кореи возник неожиданный ньюсмейкер — американский военнослужащий Трэвис Кинг, совершивший побег из Южной Кореи в КНДР. Рядовой Кинг, который должен был отправиться в США, чтобы подвергнуться дисциплинарному взысканию, сумел покинуть аэропорт Сеула и добраться до границы. Переход в Северную Корею он предпочел возвращению домой. Этот инцидент стал первым подобным случаем за последние пять лет, который может иметь особый резонанс в связи с эскалацией на Корейском полуострове. В ночь на среду КНДР вновь запустила баллистические ракеты, после чего президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пригрозил: дальнейшие провокации могут «привести к концу северокорейского режима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский военнослужащий Трэвис Кинг

Фото: Travis King Американский военнослужащий Трэвис Кинг

Фото: Travis King

Новость об американце, пополнившем список граждан США, которые в разные годы по тем или иным причинам оказывались в Северной Корее и добавляли остроту в отношения Вашингтона и Пхеньяна, появилась во вторник и сразу отодвинула на второй план все другие сообщения на корейскую тему. Через пять лет после того, как в октябре 2018 года из Китая в Северную Корею перешел военнослужащий Брюс Байрон Лоуренс, в КНДР бежал другой американский военный. Им оказался 23-летний рядовой Трэвис Кинг, который с января 2021 года служил в составе контингента США в Южной Корее.

Перед тем как попасть в КНДР, рядовой Кинг успел проштрафиться, просидел 47 суток в следственном изоляторе в Сеуле, затем был выпущен и должен был вылететь домой, чтобы подвергнуться дисциплинарному взысканию.

Как сообщило в среду агентство Reuters, первый инцидент с участием Трэвиса Кинга произошел в одном из южнокорейских клубов в сентябре 2022 года. Тогда рядовой Кинг ударил другого посетителя клуба. После того как скандал удалось замять, спустя всего две недели он вновь оказался в схожей ситуации и при задержании полицией вел себя агрессивно, выкрикивал ругательства и несколько раз ударил ногой полицейский автомобиль. В итоге в феврале суд назначил дебоширу штраф в размере 5 млн вон ($4 тыс.).

Однако возвращения Трэвиса Кинга домой так и не произошло — вместо Америки он по невыясненным причинам рискнул отправиться в страну Ким Чен Ына. «Военнослужащий США во время ознакомительного тура в Объединенной зоне безопасности самовольно перешел через демаркационную линию в КНДР»,— заявил во вторник представитель командования контингента американских войск в Южной Корее Айзек Тейлор.

Объединенная зона безопасности составляет часть демилитаризованной зоны в Пханмунджоме, которая разделяет две Кореи после войны 1950–1953 годов. Она используется для редких дипломатических встреч, а также остается популярным местом проведения туристических экскурсий с территории Южной Кореи, где можно купить сувениры и увидеть замершего на небольшом расстоянии от экскурсантов северокорейского пограничника.

Этим и воспользовался рядовой Кинг. По сообщению американских СМИ, уже после того как в аэропорту Сеула его проводили до самой таможни, где ему оставалось пройти контроль и сесть на рейс до Техаса, Трэвис Кинг сумел незаметно покинуть зону вылета, смешаться с толпой, а затем в составе экскурсионной группы отправиться в Пханмунджом.

Учитывая, что на нем не было военной формы, нахождение в туристической группе молодого парня, желающего изучить историю межкорейского противостояния, ни у кого не вызвало подозрений.

Подробности финальной стадии побега раскрыл американский телеканал ABC News, опросивший очевидцев инцидента. Один из туристов рассказал, что стоявший рядом мужчина вдруг рассмеялся, а затем побежал между зданиями, находящимися вдоль границы. Мать беглеца Клодин Гейтс рассказала тому же телеканалу, что случившееся стало для нее полной неожиданностью.

История застала врасплох и администрацию президента США Джо Байдена. Пикантность ситуации состоит в том, что американский военнослужащий не был похищен или задержан, а сбежал в Северную Корею добровольно, чем фактически бросил вызов собственному командованию и Америке. «Мы изучаем это дело. Белый дом, Минобороны, Госдепартамент, а также ООН работают вместе, чтобы получить больше информации и разрешить эту ситуацию»,— сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Пентагон уже связался по этому вопросу с северокорейскими военными чиновниками.

Судя по всему, плана конкретных действий пока нет и у американского дипломатического ведомства. «Я просто скажу, что, как всегда, охрана любого американца за границей остается главным приоритетом для Соединенных Штатов. Все, что мы сможем сделать для разрешения этой ситуации, мы, конечно, сделаем без колебаний»,— заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Северокорейская сторона во вторник и среду хранила молчание. «Вероятно, вскоре КНДР использует этого солдата для пропагандистских целей, а в среднесрочной перспективе — в качестве средства для торга»,— процитировало агентство AP главу южнокорейского Университета исследований Северной Кореи Ян Му Чжина.

Когда произошел предыдущий инцидент с военнослужащим — Брюсом Байроном Лоуренсом, пересекшим границу с Китаем для сбора разведданных, у власти в Вашингтоне находился президент Дональд Трамп, попытавшийся запустить процесс нормализации двусторонних отношений. В итоге, пробыв в КНДР всего месяц, Брюс Байрон Лоуренс был передан американской стороне.

Совсем другая судьба была уготована 21-летнему студенту Виргинского университета Отто Уормбиеру. Он был арестован в 2016 году во время туристической поездки в Северную Корею за «кражу информационного плаката» из гостиницы и приговорен к 15 годам каторжных работ, несколько месяцев провел в тюрьме, возвращен в США в июне 2017 года в коматозном состоянии и спустя всего несколько дней умер.

Ситуация с Трэвисом Кингом не похожа ни на один из предыдущих инцидентов, при этом она может развиваться по непредсказуемому сценарию, учитывая общий негативный фон в двусторонних отношениях США и Северной Кореи. Побег Трэвиса Кинга в числе прочих событий совпал с первым за последние десятилетия заходом ядерной субмарины США в южнокорейский порт Пусан. В среду подлодку посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. «Южная Корея и США масштабным и решительным образом реагируют на рост ядерных и ракетных угроз от Северной Кореи — при помощи механизма ядерной консультативной группы и регулярного развертывания таких стратегических сил, как атомные подводные лодки с баллистическими ракетами»,— сказал он в ходе визита. И добавил также: «Мы не дадим Северной Корее даже мечтать о ядерной провокации. Мы ясно предупреждаем, что если Северная Корея совершит провокацию, это приведет к концу ее режима».

«Мы допускаем возможность осуществления КНДР в дальнейшем провокационных действий, включая запуски ракет и спутников, а также ядерное испытание»,— сказал, в свою очередь, генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Что касается новых ядерных испытаний, то пока все остается на уровне лишь разговоров. Однако в ночь на среду по московскому времени КНДР запустила две баллистические ракеты. Они пролетели около 550–600 км и, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сергей Строкань