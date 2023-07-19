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Коммерсантъ FM
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В Курской области под обстрел попал спиртзавод

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. Снаряды упали на территории местного спиртзавода.

Пострадавших и разрушений у мирных жителей нет. Всего власти насчитали восемь прилетов. Как уточнил губернатор в Telegram-канале, повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения спиртзавода.

Курская область подвергается почти ежедневным атакам со стороны Украины. Ранее сегодня, 19 июля, в городе Суджа в результате обстрела загорелся дом. Вчера в Елизаветовке снаряды повредили два дома.

Сергей Толмачев, Воронеж

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