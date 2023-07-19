Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В курском городе Суджа в результате обстрела со стороны Украины загорелся дом

В Курской области под обстрел попал город Суджа, расположенный в 16 км от границы с Украиной. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что зафиксировано три прилета.

Сильные повреждения получил частный жилой дом. Судя по фотографиям в Telegram-канале губернатора, в здании начался пожар, а соседние хозпостройки разрушены.

Пострадавших в результате обстрела нет. Роман Старовойт пообещал помочь местным жителям с восстановлением домовладений.

Курская область, как и другие приграничные регионы, постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 18 июля, утром в деревне Елизаветовка снаряды повредили два дома, а на животноводческом комплексе начался пожар. Вечером 18 июля в Рыльском районе пограничники сбили самодельный квадрокоптер.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...