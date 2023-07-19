В курском городе Суджа в результате обстрела со стороны Украины загорелся дом

В Курской области под обстрел попал город Суджа, расположенный в 16 км от границы с Украиной. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что зафиксировано три прилета.

Сильные повреждения получил частный жилой дом. Судя по фотографиям в Telegram-канале губернатора, в здании начался пожар, а соседние хозпостройки разрушены.

Пострадавших в результате обстрела нет. Роман Старовойт пообещал помочь местным жителям с восстановлением домовладений.

Курская область, как и другие приграничные регионы, постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 18 июля, утром в деревне Елизаветовка снаряды повредили два дома, а на животноводческом комплексе начался пожар. Вечером 18 июля в Рыльском районе пограничники сбили самодельный квадрокоптер.

Сергей Толмачев, Воронеж