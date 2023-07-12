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Коммерсантъ FM
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Субстанционные смотрители

Фармпроизводители ждут роста цен из-за удорожания импортного сырья

Цены на импортные фармацевтические субстанции снова растут после снижения в 2022 году. По итогам января—мая часть позиций подорожала год к году на 40–100% из-за девальвации рубля и необходимости в условиях санкций закупать вещества через посредников. Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, полагают аналитики.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам января—мая относительно аналогичного периода прошлого года ряд позиций импортных фармацевтических субстанций подорожал в 1,5–2 раза, рассказали “Ъ” опрошенные аналитики и участники рынка. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов называет основной причиной девальвацию рубля. По его данным, заметнее всего — на 101%, до 97 руб. за кг — за этот период подорожала морская вода, необходимая для изготовления назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква».

Цены на используемый в мазях «Метилурацил» диоксометилтетрагидропиримидин выросли на 62%, до 1,05 тыс. руб. за кг. Входящая в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс» фракция подорожала на 57%, используемая в гепатопротекторе «Урсосан» кислота — на 44%, а необходимая для слабительного «Дюфалак» лактулоза — на 38% год к году, отмечают в RNC Pharma.

Около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций, подсчитывали ранее в RNC Pharma. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в Россию в натуральном выражении вырос на 50%, до 25,3 млн кг год к году, в деньгах — на 11%, до $2,3 млрд.

По словам Николая Беспалова, стоимость импортных веществ растет после падения цен в 2022 году в среднем на 3,1%. Как отмечает эксперт, последний виток девальвации рубля в июне—июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но «совсем негативных сценариев» аналитики не ожидают.

В «Герофарме» говорят, что дополнительно на стоимость импортных веществ и материалов для выпуска субстанций в этом году влияют санкции. «Не по всем позициям удается найти новых поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5–2 раза выше»,— поясняют в компании.

В «Фармсинтезе», «Фармстандарте», «Нанолеке» и «Биннофарме» “Ъ” не ответили. В «Биокаде» сообщили, что имеют полный цикл производства лекарств. Партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина говорит, что между поступлением субстанций на российские заводы и выпуском препаратов обычно проходит 3–4 месяца, и между повышением курса доллара к рублю и ростом цен в аптеках срок должен быть не меньше.

В «Герофарме» отмечают, что возросшие расходы по всему циклу производитель не может полностью транслировать в отпускные цены. В 2022 году, указывают в компании, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; в перечень входит в том числе спрей «Снуп») были повышены в среднем всего на 9,5%. Собеседник “Ъ” в крупной аптечной сети говорит, что в последнее время уведомлений от производителей лекарств о повышении цен не было. По данным DSM Group, в мае 2023 года упаковка лекарства в среднем стоила 311 руб., на 3% дороже мая 2022 года и на 13,9% — января этого года. Согласно AlphaRm, в январе—мае 2023 года год к году больше всего — на 72,2% — выросли отпускные цены на препарат от кашля «Флуимуцил». Часть обезболивающих и лекарств от диабета подорожала за год в опте на 35–55%, некоторые позиции капель для носа — примерно на 25%, подсчитали в AlphaRm.

По словам Альбины Корягиной, российское производство фармацевтических субстанций ограничено небольшим масштабом местного рынка. Локализация возможна, если будет экономически выгодна и при наличии государственного субсидирования, говорит председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. Совладелец «Активного компонента» Александр Семенов добавляет, что фармацевтические вещества в РФ фактически могут выпускать не более 12 компаний. В Минпромторге заявили “Ъ”, что объем производства субстанций в РФ в 2022 году вырос на 24% год к году, не приводя абсолютных цифр. Там добавили, что сейчас в проработке 13 проектов под выпуск 140 позиций активных фармацевтических субстанций.

Екатерина Ракитина

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