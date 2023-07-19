Путин поручил Аксенову выяснить причину пожара на военном полигоне в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства о ситуации в регионе после пожара на полигоне в Кировском районе. По словам господина Аксенова, пострадавших и разрушений нет, ситуация под контролем и «вернется в нормальное русло» в течение суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Около четырех утра было возгорание на военном полигоне в Республике Крым, соответственно из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне»,— объяснил глава Крыма. По его словам, «решения принимались быстро», в том числе поручения об эвакуации жителей.

После начала пожара были эвакуированы жители четырех населенных пунктов в радиусе 5 км от полигона — сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуировано более 2 тыс. человек, часть из них уехала к родственникам. В пунктах временного размещения находятся 217 человек, включая 55 детей.

«С причинами пожара надо будет еще разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно будет сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, что там немного времени займет, все прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас»,— сказал Владимир Путин, выслушав доклад Сергея Аксенова.

О пожаре на полигоне глава Крыма сообщил утром сегодня, 19 июля. Из-за возгорания перекрыли трассу «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Глава крымского парламента Владимир Константинов объяснял, что жителей близлежащих сел эвакуировали «для перестраховки».

Лусине Баласян