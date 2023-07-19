Часть боеприпасов сдетонировала после пожара на военном полигоне в Крыму

После пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма сдетонировала часть боеприпасов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

«Около 4-х утра было возгорание не военном полигоне в Республике Крым, соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне»,— отметил глава Крыма.

Рано утром на полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. Пострадавших в результате ЧП нет. Из ближайших четырех поселков эвакуировали 2,2 тыс. человек. Большинство из них уехали к родственникам, в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой и всем необходимым.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь людям в связи с пожаром на военном полигоне.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram