В Крыму загорелся военный полигон

В Крыму произошел пожар на военном полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Teltgram.

В связи с пожаром перекрыли трассу «Таврида» (118 км — 130 км). Организован объезд через поселения Старый Крым и Первомайское.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Пользователи соцсетей сообщают, что в районе полигона слышны взрывы, высказывая предположение, что пожар мог разгореться на территории склада боеприпасов. Официального подтверждения данной информации к настоящему времени нет. О причинах и деталях происшествия не сообщается.

Анастасия Донскова

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