Путин поручил помочь людям после пожара на военном полигоне в Крыму

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь людям в связи с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом он сообщил на совещании с членами Правительства, в ходе которого глава республики Сергей Аксенов доложил о ситуации.

Владимир Путин сообщил, что еще предстоит разобраться с причинами пожара. В свою очередь глава Крыма заявил, что власти республики надеются на стабилизацию ситуации в течение суток. Сергей Аксенов также отметил, что из четырех поселков, находящихся от полигона в радиусе 5 км, было эвакуировано 2,2 тыс. жителей.

19 июля около 4:00 в Кировском районе Крыма произошел пожар на военном полигоне. Из-за этого была перекрыта трасса «Таврида» (118 км — 130 км), организован объезд через поселения Старый Крым и Первомайское.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram