Определен подрядчик по благоустройству бульвара на улице Крыленко за 403 млн рублей

Администрация Невского района Санкт-Петербурга подвела итоги конкурса на благоустройство бульвара на улице Крыленко от проспекта Большевиков до Дальневосточного проспекта. Контракт на сумму 403,7 млн рублей предполагается подписать с ООО «С-Индустрия», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет выполнить на объекте валку деревьев, демонтировать старые бортовые камни и конструкции, установить новые элементы благоустройства и выполнить другие работы.

Первый этап благоустройства территории нужно будет завершить до 15 октября этого года, второй — до 15 октября 2024-го.

Отметим, что госконтракт пока не подписан. Определение поставщика в настоящий момент приостановлено УФАС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в двух районах Петербурга за 370 млн рублей благоустроят еще две зеленые зоны — парк Боевого Братства на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева в Невском районе и сквер на улице Генерала Хазова в Пушкине.

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