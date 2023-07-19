Две зеленых зоны в Петербурге благоустроят за 370 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга подвели конкурсов на благоустройство двух городских зеленых зон — парка Боевого Братства на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева в Невском районе и сквера на улице Генерала Хазова в Пушкине. Заказчиком работ по этим объектам выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

Как сообщается на сайте госзакупок, работами на обоих объектах займется ООО ПКФ «Корт», с которым подпишут контаркты на общую сумму более 370 млн рублей.

ООО ПСФ «Корт» зарегистрировано в 1993 году в Петербурге. Согласно данным СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 929,2 млн рублей при чистой прибыли более 106 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 105 контрактов на 4,1 млрд рублей.

При этом на портале госзакупок уточняется, что контракты пока официально не заключены, поскольку на положения конкурса было подано сразу несколько жалоб. Их рассмотрение назначено на 21 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС приостановило конкурс по благоустройству сквера на Светлановском за 92 млн рублей.

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