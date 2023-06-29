Депутат свердловского заксобрания Николай Коробейников покинул свой пост

Депутат законодательного собрания Свердловской области Николай Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с «семейными обстоятельствами». Об этом «Ъ-Урал» сообщил секретарь регионального отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. По его словам, решение о передаче мандата будет решать мандатная комиссия на ближайшем заседании заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от партии КПРФ Николай Коробейников (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат от партии КПРФ Николай Коробейников (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Урал» знакомый источник в заксобрании, супруга господина Ивачева — депутат городской думы Екатеринбурга Виктория Ивачева может получить мандат господина Коробейникова.

Как указано на сайте заксобрания, 74-летний Николай Коробейников — первый секретарь Невьянского городского отделения политической партии КПРФ, соучредитель и главный редактор газеты «Невьянский Набат». По итогам 2021 года самый низкий доход среди депутатов регионального заксобрания был зафиксирован у Николая Коробейникова. Согласно декларации, его доход составил 290 тыс. руб.

Напомним, в начале июня заявление об отставке подал Алексей Коробейников. Ранее он участвовал в праймериз «Единой России» по довыборам депутата заксобрания региона от одномандатного избирательного округа №13. За этот мандат боролись семь кандидатов. Алексей Коробейников занял первое место, получив 8 тыс. голосов.

Полина Хабарова, Катерина Якушева

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