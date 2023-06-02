Депутат свердловского парламента Алексей Коробейников подал заявление об отставке

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Парламент рассмотрит его на предстоящем заседании, 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее господин Коробейников участвовал в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Заксобрания Свердловской области от одномандатного избирательного округа №13. Это место стало вакантно после того, как избранный депутат Виктор Шептий в сентябре прошлого года перешел в Совет федерации.

На праймериз за этот мандат боролись семь кандидатов. Алексей Коробейников занял первое место, получив 8 тыс. голосов. Предполагается, что в случае победы господина Коробейникова на основных выборах, которые пройдут в сентябре, его нынешний мандат, по решению партии, перейдет другому кандидату из списка.

Подробнее о результатах праймериз в Свердловской области — в материале «Кандидаты на первые места рассчитались».

Катерина Якушева

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