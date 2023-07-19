Финляндия объявила об отзыве разрешения на работу генконсульства России в Турку

Финляндия отзывает разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября. Как сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё, мера принята в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В пресс-релизе канцелярии говорится, что министерство иностранных дел Финляндии уведомило российского посла Павла Кузнецова.

О решении отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге МИД РФ сообщил 6 июля (разрешение будет отозвано с 1 октября). Тогда же ведомство объявило о высылке девяти финских дипломатов.

Решение российского МИДа стало ответом на высылку властями Финляндии девяти представителей российских загранучреждений. Незадолго до этого Финляндия и Россия обвинили друг друга в блокировке счетов диппредставительств своих стран.

Лусине Баласян