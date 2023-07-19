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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в закон о Росгвардии, позволяющие иметь ведомству на вооружении тяжелую военную технику, в том числе танки и боевые машины пехоты. Документ будет направлен на одобрение в Совет федерации.

Согласно одобренным депутатами поправкам, теперь в законе вместо слово «оружие» будет говориться о «вооружении». Полученную тяжелую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.

Поправки 17 июля внесли депутаты-единороссы Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Глава Росгвардии Виктор Золотов после встречи президента Владимира Путина с руководителями силовых ведомств 27 июня говорил, что у его ведомства вскоре появится тяжелая техника, в том числе собственные танки. Встреча с президентом проводилась после мятежа ЧВК «Вагнер», который начался 23 июня, а закончился на следующий день.

Александр Кислов

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