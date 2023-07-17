В Госдуму внесен законопроект о вооружении Росгвардии тяжелой техникой

Трое депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» — Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн — внесли законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Законопроект предполагает внесение поправок в федеральный закон «О войсках национальной гвардии», следует из опубликованной пояснительной записки.

Предлагается заменить в действующем законе термин «оружие» (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели) на термин «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения).

Термин «боевая техника» (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) предлагается заменить на термин «военная техника» (различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности).

27 июня глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у его ведомства вскоре появится тяжелая техника, в том числе собственные танки. По его словам, этот вопрос обсуждался им с президентом России Владимиром Путиным. Примерные сроки получения вооружений он не назвал.

В Telegram-каналах после этого появились сообщения о возможной передаче Росгвардии техники ЧВК «Вагнер», однако депутат Александр Хинштейн эту информацию опроверг и уточнил, что техника для нужд ведомства будет закупаться в рамках гособоронзаказа.

Александр Кислов