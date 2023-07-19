Вячеслав Кантуганов назначен генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод»

Генеральным директором ОАО «Тамбовский хлебозавод» назначен Вячеслав Кантуганов, следует из данных ЕГРЮЛ. С июня 2018 года по 16 июля 2023-го эту должность занимал Дамир Сабиров.

Господин Кантуганов ранее руководил АО «Деметра», которое занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности в Тамбове.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Тамбовский хлебозавод» было зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал — 79,8 тыс. руб. Предприятие занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Выручка предприятия в 2022 году составила 478,8 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб. В 2021 году выручка равнялась 455,9 млн руб., убыток — 11 млн руб.

По данным на 2016 год, 29,43% акций завода у Александра Корнеева (также владеет 40% ООО «Амарант-1», которое занимается арендой нежилой недвижимости), 14,75% — у Евгения Верещагина (также владеет 20% ООО «Амарант-1»), 3,81% — у Сергея Стрыгина (бенефициар ООО «Стрыг», которое занимается оптовой торговлей хлебобулочными изделиями), 3,62% — у Олега Стрыгина (владеет 50% ООО «Тамсклад», которое производит молоко и молочную продукцию).