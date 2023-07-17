Хлебную базу №53 в Тамбове продают за 300 млн рублей

В Тамбове выставлено на продажу АО «Хлебная база №53», расположенное на улице Клубной, 1. Компании также принадлежит земельный участок под предприятием площадью 14 га, сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении. Актив оценен в 300 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории хлебной базы, как сказано в объявлении, находятся два элеватора вместимостью по 18-20 тыс. т сырья каждый и шесть напольных зерноскладов по 21-22 тыс. т единовременного хранения каждый. Также в составе имущества — три сушилки производительностью 50 т в час каждая, двое автомобильных весов и одни железнодорожные, автомобильный пробоотборник и производственно-техническая лаборатория.

По данным Kartoteka.ru, собственником компании является комитет по управлению имуществом правительства Тамбовской области. АО «Хлебная база №53» зарегистрировано в 2002 году. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Гендиректор — Владислав Эшмеев. Выручка предприятия в 2022 году — 4 млн руб., убыток — 23,2 млн руб.

Кабира Гасанова

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