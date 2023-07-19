Силуанов: ненефтегазовые доходы в 2023–2024 годах существенно превысят план

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что, согласно текущим оценкам, ненефтегазовые доходы в 2023 и 2024 годах окажутся существенно выше утвержденного плана. Вместе с тем он уточнил, что в связи с этим могут быть увеличены бюджетные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас сейчас макроэкономика лучше и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся. Достаточно существенное (увеличение/ — ''Ъ'') по ненефтегазовым доходам и в этом и в следующем»,— сказал господин Силуанов журналистам (цитата по ТАСС).

Комментируя возможный объем расхода бюджета, министр пояснил, что в правительстве еще не обсудили все варианты. По его словам, итоговая сумма будет главным образом зависеть от превышения плана по доходам. Вместе с тем в 2024 году правительство планирует перераспределить около 450 млрд руб. расходов бюджета.

Ненефтегазовые доходы, согласно трехлетнему плану, прогнозируются в объеме 17,191 трлн руб. в 2023 году, 18,584 трлн руб. в 2024-м, 19,491 трлн руб. в 2025-м. Нефтегазовые доходы ожидаются в размере чуть выше 8 трлн руб. в 2023-2025 годах.

По данным Минфина, ненефтегазовые доходы федерального бюджета с начала года составили 8,999 трлн руб. (рост на 17,8% год к году). Нефтегазовые доходы, напротив, сократились на 47% и составили 3,382 трлн руб. Ведомство связывает это с высокой базой прошлого года, а также со снижением цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Дефицит бюджета, следует из данных ведомства, в первом полугодии 2023 года составил 2,595 трлн руб.. доходы — 12,3 трлн руб. По прогнозу Минфина, в 2023-м дефицит должен был составить 2,9 трлн руб., в 2024-м — 2,2 трлн руб., а в 2025 году — 1,3 трлн руб.

Лусине Баласян