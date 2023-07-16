УФАС приостановило конкурс по благоустройству сквера на Светлановском за 92 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приостановило определение подрядчика по благоустройству сквера на Светлановском проспекте у дома 93, корп. 1. Администрация Калининского района города намеревалась подписать контракт с ООО ПСК «Гарант» на сумму 92,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как пишет АБН, за несколько дней до срока подведения итогов были поданы жалобы от ООО «Салаватнефтехимремстрой-СПб» и ООО «Балт Юнион». Данные компании оспаривали методы оценки потенциальных исполнителей. УФАС в обоих случаях признало доводы заявителей обоснованными, однако причин выдавать предписание заказчику не нашло.

Вскоре была подана третья жалоба — на этот раз от ООО «Дорожник СПб».

ООО ПСК «Гарант» зарегистрировано в 2012 года в Санкт-Петербурге. За 2022 год выручка компании составила более 106 млн рублей при чистой прибыли более 3 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС также приостановило определение поставщика по конкурсу о благоустройстве бульвара Новаторов за 181,8 млн рублей.

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