Первые две компании из ДНР и ЛНР стали участниками свободной экономической зоны

Две компании из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) включены в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории присоединенных регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В Фонд развития территорий, управляющий СЭЗ, поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Хуснуллин уточнил, что этот статус дает инвесторам право на «существенные налоговые льготы и преференции». «Первые участники свободной экономической зоны уже получили свидетельства. Одни намерены создать современное производство электротранспорта — будут выпускать трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Вторые — реализуют инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений»,— цитирует его пресс-служба правительства.

Гендиректор Фонд развития территорий Ильшат Шагиахметов добавил, что в числе инвестпроектов — восстановление производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР. Кроме того, планируются строительство предприятия по производству и розливу питьевой воды в ДНР и модернизация производства шаровых кранов в ЛНР.

Госдума 20 июня приняла законопроекты о создании СЭЗ в четырех новых регионах России. СЭЗ будет действовать там до 31 января 2050 года. Минимальный объем инвестиций для работы в СЭЗ составит 30 млн руб., для малого бизнеса — 3 млн руб., для IT-компаний — 1 млн руб. В начале июля, как рассказывал Марат Хуснуллин, были поданы первые заявки на получение статуса участника СЭЗ в этих регионах.

Лаура Кеффер