Хуснуллин рассказал о первых заявках на получение статуса участника СЭЗ в четырех новых регионах

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина рассказал о развитии четырех новых российских регионов. В том числе, речь шла о создании благоприятных условий для ведения бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого создается свободная экономическая зона (СЭЗ), на получение статуса резидентов которой уже поданы заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ»,— сообщил господин Хуснуллин в своем Telegram-канале. Развитие четырех новых регионов невозможно без создания благоприятных условий для ведения бизнеса, отметил он.

В конце июня закон о создании СЭЗ в четырех новых регионах приняла Госдума. СЭЗ будет действовать до 31 января 2050 года. Объем инвестиций для работы в СЭЗ составит 30 млн руб., для малого бизнеса — 3 млн руб., для IT-компаний — 1 млн руб.

С 1 января 2023 года в четырех новых регионах действуют специальные налоговые режимы.

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Мария Федотова