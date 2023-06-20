Госдума приняла закон о создании свободной экономической зоны в четырех новых регионах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла три законопроекта о создании свободной экономической зоны в четырех новых регионах России. СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет работать до 31 января 2050 года.

Объем инвестиций для работы в СЭЗ составит 30 млн руб., для малого бизнеса — 3 млн руб., для IT-компаний — 1 млн руб. «Пакетом законов предлагается создать единую свободную экономическую зону, а это льготные налоговые, прежде всего льготные таможенные, режимы»,— рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Изначально планировалось, что СЭЗ заработает 1 января 2024 года. Депутаты предложили сдвинуть этот срок на более ранний период, как только вступят в силу законы.

С 1 января 2023 года в четырех регионах действуют специальные налоговые режимы.

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Мария Федотова