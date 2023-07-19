Песков: РФ не давала понять ЮАР, что арест Путина станет «объявлением войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Россия в ходе переговоров с ЮАР не давала понять партнерам, что арест Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равнозначен объявлению войны. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на показания президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла. Он уточнил, что переговоры по возможному участию Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР в настоящее время еще продолжаются, окончательного решения о том, поедет ли президент РФ на это мероприятие, пока не принято.

Новость дополняется.

Александр Кислов