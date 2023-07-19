Совет федерации одобрил введение цифрового рубля

Совет федерации проголосовал за закон о внедрении в России цифрового рубля и создании платформы для него. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа.

Центробанк (ЦБ) получит статус оператора платформы цифрового рубля. Законом возлагает на ЦБ ответственность за сохранность цифровых рублей и открытие цифровых кошельков. Закон также вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет».

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые установит совет директоров ЦБ. Регулятор также определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Инициатива о цифровом рубле была разработана группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума одобрила закон во втором и третьем чтениях 11 июля. ЦБ запланировал тестирование цифровых рублей в реальных операциях на август.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровому рублю обозначили правила».

Лаура Кеффер