Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет федерации одобрил введение цифрового рубля

Совет федерации проголосовал за закон о внедрении в России цифрового рубля и создании платформы для него. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа.

Центробанк (ЦБ) получит статус оператора платформы цифрового рубля. Законом возлагает на ЦБ ответственность за сохранность цифровых рублей и открытие цифровых кошельков. Закон также вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет».

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые установит совет директоров ЦБ. Регулятор также определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Инициатива о цифровом рубле была разработана группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума одобрила закон во втором и третьем чтениях 11 июля. ЦБ запланировал тестирование цифровых рублей в реальных операциях на август.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровому рублю обозначили правила».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...