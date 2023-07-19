МВД спустя пять дней опубликовало видео задержания администратора «Кремлевской прачки»

МВД опубликовало видео задержания двух москвичей, подозреваемых в вымогательстве за удаление информации в Telegram-каналах. Ведомство не уточняет, о ком именно идет речь. Источник «РИА Новости» утверждает, что на видео — администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков и его помощник Александр Санин, которые были задержаны 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве задержали администраторов популярных Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве.

Фото: МВД РФ В Москве задержали администраторов популярных Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве.

Фото: МВД РФ

Ролики размещены в каналах «МВД Медиа». Сообщается, что москвичей подозревают в «вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». По предварительным данным, они организовали работу сети популярных Telegram-каналов» и под видом «новостных сообщений» распространяли заведомо ложную информацию, которая порочила честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За удаление информации или за отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали «крупные суммы». Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.

Полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых и изъяла технические средства, наличие которых подтверждает «причастность к противоправной деятельности». Также изъяты наличные деньги и другие предметы, «имеющие доказательственное значение». Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД по Москве по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Фигурантов арестовали.

Михаил Поляков и Александр Санин были задержаны 14 июля. Суд заключил их под стражу на следующий день, 15 июля. По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит».

Михаил Поляков — в прошлом полковник ФСБ. Службу он проходил в подразделении по защите конституционного строя (так называемой двойке) УФСБ по Москве и области. Telegram-каналы Brief и «Силовики» отрицали участие Михаила Полякова в их проектах, о чем сообщали другие Telegram-каналы и СМИ.

Леонид Уварчев