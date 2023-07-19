«Образцовый проект бизнес-класса»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как группа компаний «Основа» подходит к реализации объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Основа» Фото: Пресс-служба группы компаний «Основа»

При выборе нового жилья покупатели новостроек тщательно изучают детали проектов. Важна ведь не только транспортная доступность, но и архитектурный облик, а также планировочные решения самих квартир, где каждый метр функционален. При этом с каждым годом требования клиентов становятся все выше. Каким сегодня должен быть современный комплекс бизнес-класса, посмотрим на примере Nametkin Tower от группы компаний «Основа».

Первое — это, конечно, архитектура. Запоминающийся образ Nametkin Tower разрабатывало бюро Mecanoo из Нидерландов. Второе — локация и зеленые зоны вокруг. Апарт-комплекс от группы компаний «Основа» расположен в престижном и зеленом районе на юго-западе столицы — в Черемушках в окружении трех крупных парков. Далее детали: четыре секции переменной этажности от 24 до 29 этажей, внутри насыщенная собственная инфраструктура. В каждой из четырех секций стильные лобби с круглосуточным консьерж-сервисом. В высотной части зданий широкая линейка планировочных решений — от студий до четырехкомнатных форматов.

Органичным дополнением станет благоустройство по авторской концепции Mecanoo, разделенное на два пространства: общественное и приватное. В чек-листе по компонентам проекта и в этой графе можно ставить галочку. В дополнительные преимущества проекта стоит записать еще приватную зону для жителей на 25 этаже с выходом на тематические площадки на открытом воздухе. Теперь к видовым характеристикам: здесь роскошные панорамы Москвы, виды на Воробьевы горы и Битцевский лесопарк. Чек-лист заполнен.

Осталось только свериться с тем, что происходит на стройке. А она в активной фазе. Работы вышли уже на уровень пятого надземного этажа. Кстати, в комплексе сегодня действует программа «Родительский капитал» — своеобразный аналог материнскому капиталу. По условиям программы, семьи с новорожденными детьми смогут получить в совокупности 5 млн руб. в подарок от девелопера комплекса.

Резюме: Nametkin Tower от группы компаний «Основа» — образцовый проект бизнес-класса.