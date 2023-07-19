Глава МЧС выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса

Глава МЧС России Александр Куренков поддержал возобновление проверок безопасности коммерческих предприятий. Это касается и проверок пожарной безопасности компаний и предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся»,— сообщил министр на правительственном часе в Совете федерации.

Руководитель ведомства подчеркнул, что МЧС России в случае возобновления проверок компаний и предприятий не собирается «кошмарить бизнес». «Мы этого делать, конечно, не будем. Возвращаясь к наступательной политике, хотелось бы с помощью сенаторов и с участием правительства РФ, чтобы безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной»,— добавил господин Куренков.

В настоящее время в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данный мораторий будет действовать до конца 2023 года.

16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение. Он рассказал, что в России существенно увеличилось число случаев, когда проверки проводят не контрольно-надзорные, а правоохранительные органы. По мнению главы государства, «это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса».

Александр Кислов