Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МЧС выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса

Глава МЧС России Александр Куренков поддержал возобновление проверок безопасности коммерческих предприятий. Это касается и проверок пожарной безопасности компаний и предприятий.

Александр Куренков

Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся»,— сообщил министр на правительственном часе в Совете федерации.

Руководитель ведомства подчеркнул, что МЧС России в случае возобновления проверок компаний и предприятий не собирается «кошмарить бизнес». «Мы этого делать, конечно, не будем. Возвращаясь к наступательной политике, хотелось бы с помощью сенаторов и с участием правительства РФ, чтобы безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной»,— добавил господин Куренков.

В настоящее время в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данный мораторий будет действовать до конца 2023 года.

16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение. Он рассказал, что в России существенно увеличилось число случаев, когда проверки проводят не контрольно-надзорные, а правоохранительные органы. По мнению главы государства, «это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...