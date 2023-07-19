Суд оставил в силе штраф екатеринбургскому «Мемориалу» за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд отклонил апелляцию екатеринбургского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ), оштрафованного на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Наказание по двум протоколам ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ осталось в силе.

Напомним, причиной для возбуждения административных дел стали публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), к которому, по словам главы екатеринбургского общества Алексея Мосина, они «никакого отношения не имеют». В июле в отношении екатеринбургского «Мемориала» был составлен третий протокол по данной статье.

Ранее сегодня Свердловский облсуд отклонил апелляцию на штраф в размере 100 тыс. руб., который назначили Алексею Мосина за дискредитацию армии. Поводом для данного дела также стала публикация на сайте уральского общества.

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