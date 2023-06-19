Армию дискредитировала фотография

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тыс. руб. главу екатеринбургского «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексея Мосина за дискредитацию ВС РФ. Суд посчитал, что он причастен к антивоенным публикациям на сайте «Уральский Мемориал». Господин Мосин намерен оспорить решение суда, пояснив, что не имеет никакого отношения к сайту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мосин (в центре) намерен оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Мосин (в центре) намерен оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) в отношении Алексея Мосина стали публикации на сайте «Уральский Мемориал»: его фотография с плакатом «Нет войне» и антивоенный текст, написанный после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. По словам господина Мосина, фотоснимок был сделан за неделю до начала СВО.

«Эта фотография сделана 12 февраля 2022 года на митинге, согласованном властями. Это было за 12 дней до начала СВО, поэтому никаким образом мое участие в нем не может дискредитировать ВС РФ, действующие за пределами России»,— уточнил господин Мосин.

Его адвокат Роман Качанов на заседании суда указал на то, что сайт «Уральский Мемориал» не принадлежит возглавляемому Алексеем Мосиным екатеринбургскому обществу «Мемориал». В качестве доказательства защитник предоставил справку, из которой следует, что владельцем домена является Анатолий Свечников, который его и администрирует. По словам адвоката, господин Свечников не состоит и не состоял в подчиненных отношениях с господином Мосиным. Поэтому, как считает Роман Качанов, его подзащитный не мог ничего публиковать на сайте «Уральский Мемориал».

«Я не руковожу и никогда не руководил этим сайтом. Не имею и не имел возможности на нем что-либо размещать и что-либо с него удалять. То, что на сайте размещалась информация екатеринбургского общества “Мемориал”, не может служить основанием для признания его принадлежности этой организации. На сайте размещается информация о деятельности многих общественных организаций, в том числе действующих за пределами Екатеринбурга и Урала»,— рассказал суду Алексей Мосин.

Впрочем, Ленинский районный суд принял решение оштрафовать господина Мосина на 100 тыс. руб. Алексей Мосин сообщил “Ъ-Урал”, что намерен подать апелляционную жалобу.

Екатеринбургское общество «Мемориал» организовано в 1987 году. Является информационно-просветительским центром по истории тоталитарных репрессий. Одним из направлений деятельности организации является увековечивание памяти жертв репрессий и проведение общегородских акций. В 2015 году Минюст РФ включил екатеринбургский «Мемориал» в реестр НКО — иностранных агентов. Прежний руководитель организации Анна Пастухова (скончалась в 2021 году) безуспешно пыталась оспорить этот статус. Алексей Мосин возглавляет «Мемориал» с 2021 года. Он активно занимается общественной деятельностью: выходил с пикетами в память о жертвах политических репрессий, а также устраивал антивоенные акции.

Ранее Ленинский райсуд оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. По словам господина Мосина, протоколы в отношении екатеринбургского общества также были составлены за публикации на сайте «Уральский Мемориал». Первая публикация появилась 26 февраля 2022 года, и в ней осуждалось начало специальной военной операции на Украине, присутствовали призывы прекратить конфликт. Вторая публикация появилась на сайте в годовщину СВО, это было заявление международного «Мемориала», которое поддержала уральская организация.

Выплатить штраф «Мемориалу» готов помочь бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов), который был в аналогичной ситуации: в марте он пробыл под арестом 14 суток за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ). Поводом стал репост в группу «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» ролика, содержащего запрещенную символику. В суде экс-мэр заявил, что никогда не пользовался этой социальной сетью. 6 июня господина Ройзмана оштрафовали на 260 тыс. руб. по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). После этого был объявлен сбор средств. В результате на оплату штрафа экс-мэру перевели более 1,5 млн руб.

Алена Бормотова