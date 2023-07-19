Главе екатеринбургского «Мемориала» отказались отменять штраф за дискредитацию армии

Свердловской областной суд оставил в силе штраф главе екатеринбургского «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексею Мосину за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в июне Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал господина Мосина на 100 тыс. руб., признав виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Поводом стала его фотография с антивоенным плакатом и текстовый комментарий на сайте «Уральского Мемориала» (признан иностранным агентом). Алексей Мосин утверждал, что снимок был сделан на согласованном митинге еще до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В июне екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали на 300 тыс. руб. по двум административным протоколам о дискредитации армии. Тогда причиной для возбуждения дел стали публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), к которому, по словам Алексея Мосина, екатеринбургское отделение «никакого отношения не имеет». В июле в отношении общества составили третий протокол по данной статье.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте