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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

ФСБ сообщила о задержании в Казани мужчины, который планировал поджечь военную технику, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Утверждается, что задержанный — сторонник одной из организаций, признанных в РФ террористическими.

По данным источника агентства, мужчина устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику.

У задержанного дома провели обыск. Были найдены трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки. Возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

В июле центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в поджоге военкомата. Следствие не исключает, что обвиняемый имел отношение к запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР».

Подробности — в материале «Ъ» «"Коктейли Молотова" долетели до суда ».

Лаура Кеффер

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