Екатеринбургское общество «Мемориал» будут в третий раз судить за дискредитацию ВС РФ

На екатеринбургское общество «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) составили новый протокол за дискредитацию ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава организации Алексей Мосин, выступавший в суде в качестве представителя общества.

Напомним, в июне общество оштрафовали на 300 тыс. руб. по двум административным протоколам. Тогда причиной для возбуждения дел стали публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), к которому, по словам Алексея Мосина, екатеринбургское отделение «никакого отношения не имеет».

«В этот раз ситуация аналогичная. Но тут уже в протоколе написали, что я возглавляю уральское общество. Когда я указал на эту ошибку, мне сказали, что это опечатка. И сейчас суд будет выносить решение по протоколу с опечаткой»,— отметил господин Мосин.

Напомним, в конце июня суд оштрафовал на 100 тыс. руб. самого Алексея Мосина за дискредитацию армии. Поводом стала его фотография с антивоенным плакатом и текстовый комментарий на сайте «Уральского Мемориала». Господин Мосин утверждал, что снимок был сделан на согласованном митинге еще до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте