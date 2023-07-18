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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 510-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 июля

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотниками на востоке Крыма. Всего было сбито и подавлено 28 БПЛА. Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме. Россия проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к подрыву Крымского моста. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:48. Гражданка РФ, отсылавшая украинским спецслужбам данные об объекте для теракта, задержана в Угличе, сообщает ФСБ.

9:42. Девочка, оставшаяся сиротой из-за теракта на Крымском мосту, в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе на лечение в Москву, рассказала «РИА Новости» врач.

9:42. ЕС однозначно осуждает решение России о прекращении Черноморской зерновой сделки.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:40. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Украинский президент в ходе беседы заявил о необходимости работать с «ответственными государствами» по сохранению зерновой сделки, участие в которой приостановила Россия.

8:40. Министерство иностранных дел Великобритании отрицает свою причастность к подрыву Крымского моста. Ведомство назвало обвинения РФ «необоснованной спекуляцией».

8:32. Экспорт дизтоплива из России в первом полугодии вырос на 11%, несмотря на эмбарго Евросоюза, выяснил «Ъ». Крупнейшим покупателем стала Турция.

8:31. Великобритания изучает подбитые Украиной российские танки, сообщил начальник штаба обороны британской армии Тони Радакин.

8:31. Объекты портовой инфраструктуры повреждены в Одессе на Украине , сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 509-й

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