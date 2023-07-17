Лес загорелся в 40 км от АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин

Лесной пожар начался сегодня ночью в провинции Мерсин на юге Турции. Возгорание произошло в деревне, распложенной в 40 км от строительной площадки АЭС «Аккую». О пожаре сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

«Лесной пожар в деревне Гюльнар провинции Мерсин безостановочно тушат пожарные и вертолеты, способные на полеты ночью»,— сообщило министерство в Twitter. Ведомство также опубликовало видео, на котором вертолет сбрасывает воду на горящий лес.

Как передает CNN Turk, в результате пожара в провинции Мерсин сгорели пять домов. Причина пожара пока не установлена.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую», первой атомной электростанции в Турции, должны завершиться до конца 2023 года. Станцию строят при участии России. Все четыре блока оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200. АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год, покрывая до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Анастасия Ларина