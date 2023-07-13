Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для тушения пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным о покупке у РФ самолетов-амфибий, предназначенных для тушения масштабных лесных пожаров. Господин Эрдоган уточнил, что этот вопрос он собирается поднять на личной встрече с российским президентом.

«При личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий»,— цитирует Реджепа Тайипа Эрдогана турецкое издание Sabah.

Когда может состояться встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, не уточняется. Ранее президент Турции сообщил, что рассчитывает на визит господина Путина в свою страну в августе 2023 года, в Кремле же отметили, что на данный момент вопрос об организации этой поездки находится в стадии обсуждения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока не согласован даже возможный телефонный разговор между лидерами двух государств.

Александр Кислов