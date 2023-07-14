В Турции начался лесной пожар неподалеку от аэропорта Бодрума

В районе Дулкадироглу города Кахраманмараш Турции произошел лесной пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали в связи с возможным распространением огня, сообщил TRT Haber.

Cumhuriyet пишет, что к тушению привлечены два вертолета, 50 человек, используются шесть резервуаров с водой, восемь спринклеров, бульдозеры. Пожар распространился на площади около 2 гектаров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Температура воздуха превышает 43°C. На противоположной стороне трассы находится аэропорт Миляс-Бодрум. Он продолжает работу, однако, согласно данным табло, некоторые рейсы задерживаются.

Лусине Баласян