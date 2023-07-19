Украина допускает возможность поставок зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту — через территориальные воды Болгарии и Румынии. До этого корабли везли сельхозпродукцию по гуманитарному коридору через северо-западную акваторию Черного моря.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

«С нашей точки зрения, это (поставки украинского зерна.— “Ъ”) можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски»,— сказал господин Бондарь в эфире телемарафона (цитата по ТСН).

Дипломат отметил, что в реализации такого сценарии Украине понадобится помощь мирового сообщества. Кроме того, страны должны оказывать давлению на Россию для предотвращения ее атак на корабли и порты.

Господин Бондарь напомнил, что РФ, выйдя из зерновой сделки, не предоставила гарантий безопасности украинским грузам с сельхозпродукцией. По его словам, Украина создала фонд гарантирования этих рисков. Она отметила, что потенциальные угрозы со стороны России, в частности, влияют на шипинговые и страховые компании.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Ее действие приостановлено, так как Москва ждет выполнения своих условий. Как заявляла российская сторона, не была выполнена вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Москва в рамках приостановки зерновой сделки отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и объявила о расформировании совместного координационного центра в Стамбуле.

Эрдни Кагалтынов