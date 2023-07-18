В Москве из-за непогоды повалены почти 40 деревьев и повреждены около 30 машин

Сегодня, 18 июля, в Москве из-за порывов ветра до 20 м/с и сильных ливней были повалены почти 40 деревьев и повреждены около 30 автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства добавил, что в столице также наблюдались подтопления на полусотне участков улично-дорожной сети, сильнее всего от непогоды пострадал центр города.

Ливни обрушились на Москву в период с 14:00 до 15:00. За этот период в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.

По данным табло «Яндекс.Расписание» на 18:15 мск из-за ливня и грозы в аэропорту Внуково задержали три рейса, восемь отменили, в Домодедово было задержано рейсов, четыре отменено, в Шереметьево отменили три рейса. Из-за ливня закрыли Парк Горького и колесо обозрения «Солнце Москвы».

Эрдни Кагалтынов