В Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков

Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы. Больше всего осадков выпало в центре столицы и на северо-востоке.

«В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков»,— сообщили в городском хозяйстве города Москвы.

Сильные порывы ветра повалили несколько десятков деревьев в столице, они повредили несколько автомобилей. Были подтоплены два десятка улиц в разных районах Москвы. Кроме того, из-за непогоды выросли цены на такси.

По данным табло «Яндекс.Расписание» на 18:15 мск из-за ливня и грозы в аэропорту Внуково задержали три рейса, восемь отменили, в Домодедово было задержано рейсов, четыре отменено, в Шереметьево отменили три рейса. Из-за ливня закрыли Парк Горького и колесо обозрения «Солнце Москвы».

Анастасия Ларина