Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков

Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы. Больше всего осадков выпало в центре столицы и на северо-востоке.

«В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков»,— сообщили в городском хозяйстве города Москвы.

Сильные порывы ветра повалили несколько десятков деревьев в столице, они повредили несколько автомобилей. Были подтоплены два десятка улиц в разных районах Москвы. Кроме того, из-за непогоды выросли цены на такси.

По данным табло «Яндекс.Расписание» на 18:15 мск из-за ливня и грозы в аэропорту Внуково задержали три рейса, восемь отменили, в Домодедово было задержано рейсов, четыре отменено, в Шереметьево отменили три рейса. Из-за ливня закрыли Парк Горького и колесо обозрения «Солнце Москвы».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...