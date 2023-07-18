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Коммерсантъ FM
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Индия открывает Америку

Вашингтон активизирует деловое сотрудничество с Дели

Министр финансов США Джанет Йеллен продолжает визит в Индию, первой частью которого стало участие во встрече глав Минфинов стран G20. Миссия Джанет Йеллен — уже третья для нее в этом году поездка в Индию на фоне резкой активизации стратегического партнерства двух стран. После визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны устраняют разногласия и торговые споры, договариваясь о новых проектах и инвестициях. Примечательно, что одновременно с Джанет Йеллен визит в Индию совершает министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на встрече глав минфинов и центральных банков стран G20

Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на встрече глав минфинов и центральных банков стран G20

Фото: Ajit Solanki / AP

Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на встрече глав минфинов и центральных банков стран G20

Фото: Ajit Solanki / AP

Встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран G20, проходившая в индийском городе Гандинагар (штат Гуджарат), к явному разочарованию организаторов завершилась во вторник вечером без принятия совместного итогового заявления. Согласовать текст так и не удалось. Причиной стали разногласия по Украине: западные страны—члены «двадцатки» потребовали, чтобы G20 осудила действия России, однако против этого выступили Москва и Пекин. В итоге индийская сторона так и не смогла предложить формулировки, приемлемые для всех членов G20.

Роль главного «злого следователя» по отношению к России взяла на себя Джанет Йеллен. «Одна из наших основных целей — борьба с попытками России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты нами в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки»,— заявила она в Гандинагаре, пообещав, что США и их союзники «продолжат ограничивать России доступ к военной технике и технологиям».

Впрочем, грозя не присоединившимся к санкционной войне странам ограничительными мерами, администрация США при этом не рассматривает возможность наказания Индии, предпочитая не ссориться с «крупнейшей демократией мира», вошедшей в пятерку ведущих мировых экономик. В этой ситуации Индия вышла на первое место в мире среди покупателей российской нефти, в то время как ее товарооборот с Россией в прошлом году вырос в два с половиной раза и составил рекордные $45 млрд.

В своей индийской политике Вашингтон избрал иную стратегию, которая проявилась в ходе июньского государственного визита в США премьер-министра Нарендры Моди.

Смысл в том, чтобы не давить на Индию, а сделать ей множество привлекательных торгово-экономических и инвестиционных предложений, которые бы вовлекли ее в орбиту политики США.

Одним из наиболее активных проводников этого курса и стала Джанет Йеллен.

После окончания встречи в Гандинагаре глава Минфина США не улетела из Индии. Визит продлится до 22 июля. Цель — дальнейшее общение с официальными лицами и представителями деловых кругов. Программа встреч, проходящих в закрытом режиме, не сообщается. Тем не менее в рамках своего нового визита в Индию глава Минфина уже провела переговоры со своей индийской коллегой, министром финансов Нирмалой Ситхараман. Прозвучавшие по их итогам заявления свидетельствуют о дальнейшем сближении позиций сторон как в вопросах макроэкономики, имеющих глобальное измерение, так и в двусторонних торгово-экономических отношениях.

Вашингтон притягивает Дели и отталкивает Пекин

«Мы близки к достижению соглашения о глобальной системе минимального налогообложения»,— сообщила Джанет Йеллен. По ее словам, США также с «нетерпением ждут начала работы с Индией над инвестиционной платформой, которая обеспечит снижение стоимости капитала и увеличение частных инвестиций для ускорения перехода Индии к чистой энергетике».

В свою очередь, Нирмала Ситхараман заявила о том, что рассчитывает на продвижение сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. «Глядя в будущее, мы подтверждаем нашу задачу достижения значительных результатов путем тесного взаимодействия»,— подчеркнула госпожа Ситхараман.

На этом фоне во вторник стало известно о том, что Вашингтон и Дели устранили многолетние препятствия на пути двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщила индийская газета Economic Times, власти США и Индии уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) об урегулировании шести торговых споров. Они возникли в период правления президента США Дональда Трампа. В 2018 году США ввели дополнительные тарифы на ввоз стали и алюминия из Индии. В качестве ответной меры индийская сторона ввела дополнительные пошлины на импорт из США ряда товаров, в том числе продовольствия и продукции металлургии. Как отмечает Economic Times, другие торговые споры касались отрасли возобновляемой энергетики и производства солнечных батарей.

Примечательно, что Джанет Йеллен стала не единственным членом американского правительства, посетившим Индию вскоре после поездки в США премьера Моди. С пятидневным визитом в страну на этой неделе прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм (ее визит также продлится до 22 июля). Во вторник госпожа Грэнхолм в качестве сопредседателя приняла участие во встрече в рамках стратегического партнерства США и Индии в сфере чистой энергетики, развитие которой премьер-министр Моди ранее назвал одним из национальных приоритетов.

Сергей Строкань

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