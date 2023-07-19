Демографический переход паспорта не спрашивает

По оценкам экспертов Высшей школы экономики, в РФ растет доля зачатий, которые происходят до вступления россиян в официальный брак. С 1960 года она увеличилась с 11% до 30%. В то же время, отмечают они, для большинства россиян для рождения детей по-прежнему предпочтителен брак, а не сожительство, что отличает РФ от многих развитых стран и может быть связано с недостаточной защитой прав граждан при совместном проживании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство россиян все еще стремятся заводить детей в браке, но все чаще причиной женитьбы выступает не его ценность как таковая, а необходимость. Такой вывод можно сделать из статьи экспертов Высшей школы экономики «Первые рождения в контексте партнерства: сохранение важности брака» в академическом журнале European Journal of Population. В основе исследования — данные о брачном поведении россиян в нескольких поколениях из микропереписи 1994 года и информации о рождениях из загсов за 2000, 2011 и 2016 годы. Как поясняют авторы работы, до начала так называемого второго демографического перехода, который стартовал в 1960-х годах, добрачная беременность и брак, заключенный из-за нее, считались нежелательными в большинстве сообществ. Однако по мере того, как в развитых странах сожительство становится все более приемлемой альтернативой браку, число детей, рожденных без оформления отношений их родителями, также растет. Помешать этому процессу не могли даже законодательные ограничения прав одиноких матерей и детей, рожденных вне брака, существовавшие в СССР до конца 1970-х годов.

Как следует из расчетов авторов, в РФ за последние годы доля зачатий вне брака растет. Так, если в когорте женщин, впервые вышедших замуж в 1960 году, доля беременных (при среднем сроке 3,3 месяца) составляла 11%, то к 1988–1991 годам она выросла до 29%, а к 2016 году — до 30%, средний срок беременности при выходе замуж так же вырос — до 4,9 месяца.

Это, по мнению авторов работы, позволяет предположить два изменения репродуктивного поведения россиян. Во-первых, беременность при сожительстве вне брака постепенно перестает быть нежелательной, о чем говорит как рост числа выходящих замуж беременными, так и увеличение срока беременности при регистрации отношений. При вынужденной женитьбе последний показатель не должен был бы расти, особенно с учетом более ранней диагностики. Это, в свою очередь, позволяет говорить о схожести демографических трендов в РФ и развитых странах. В то же время тот факт, что большинство рождений все же происходит в браке, свидетельствует о его важности для россиян.

Как отмечают авторы исследования, однозначно говорить о влиянии на это семейных ценностей вряд ли можно — дело в том, что в РФ, в отличие от других стран, сожители не имеют возможности как-то оформить свои отношения вне брака. В то же время в ряде стран, как в Швеции, существуют промежуточные формы узаконивания совместного проживания, которые позволяют сожителям, например, платить налоги как единое домохозяйство.

Впрочем, даже при некоторых отличиях основные тренды брачного поведения россиян соответствуют параметрам второго демографического перехода. Достоверных данных о том, что на эти тренды можно существенно повлиять мерами госполитики, не существует — как ранее уже писал “Ъ”, даже программа материнского капитала способствовала не столько увеличению числа детей у каждой женщины, сколько сдвигу момента их рождения на более ранний срок (подробнее см. “Ъ” от 22 февраля 2020 года). При этом одним из последствий этого может быть падение рождаемости в последние пару лет.

Анастасия Мануйлова