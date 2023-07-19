«Газпром нефть» раскручивает лопасти

Как выяснил “Ъ”, «Газпром нефть» интересуется выходом на рынок вертолетных перевозок и беспилотной доставки грузов для внешних клиентов. Первый проект с рабочим названием Easy Air направлен на коммерческие вертолетные перевозки, захватывающие в том числе месторождения и основные города ХМАО и ЯНАО. Вторая компания — Easy Dron рассматривается как оператор беспилотных грузоперевозок. Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что в этих сегментах есть платежеспособный спрос, однако главной проблемой будет поиск флота вертолетов и снятие регуляторных барьеров для использования дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По информации “Ъ”, «Газпром нефть» планирует запустить коммерческие перевозки с помощью вертолетов и беспилотную доставку грузов. Первый проект носит рабочее название Easy Air, второй может называться Easy Dron или Cargo Dron. Соответствующие домены нефтекомпания зарегистрировала 1 июля, на момент публикации оба сайта доступны в кэше Google. Проект курирует дочерняя структура нефтекомпании «Газпромнефть-Снабжение».

На портале Easy Air предлагались вертолетные перевозки пассажиров и грузов из 70 отдаленных пунктов, среди которых преобладают месторождения, в Нарьян-Мар, Салехард, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск. В беспилотной доставке грузов география полетов не очерчивалась. Клиентам в качестве преимуществ предлагали собственную «цифровую платформу», которая позволяет «легко создавать и отслеживать заказы», а также возможность сокращения издержек за счет поиска попутчиков или попутной загрузки на выбранном направлении.

В «Газпромнефть-Снабжении» “Ъ” подтвердили, что под направления вертолетных перевозок для внешних клиентов будут созданы новые бренды. «Их стратегии формируются, утвержденных названий нет»,— подчеркнули там. В пресс-службе отметили, что «Газпромнефть-Снабжение» является единым оператором воздушных перевозок «Газпром нефти» и «оказывает услугу вертолетных грузовых и пассажирских перевозок другим промышленным компаниям». Сейчас «Газпромнефть-Снабжение» планирует развивать это направление, добавили там: «Также компания предлагает бортовые сервисы для повышения удобства пассажиров».

«Газпромнефть-Снабжение» уже перевозит грузы дронами на Чукотке, Камчатском крае, ХМАО и ЯНАО, в которых действует экспериментально-правовой режим «Беспилотная аэродоставка грузов». При этом, по данным собеседников “Ъ” в отрасли, пока у компании только небольшой опыт успешной беспилотной доставки груза.

Коммерческие перевозки на беспилотниках компания также может выполнять в рамках экспериментальной авиации по линии Минпромторга, говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

Предполагаемый флот перевозчика не уточняется. По данным собеседника “Ъ” в отрасли, сама «Газпром нефть» в этом году не заказывала вертолеты у ГТЛК в лизинг и не покупала их у «Вертолетов России». В обеих компаниях “Ъ” на момент публикации не ответили. Другой источник “Ъ” в отрасли предположил, что «Газпром нефть» может приобрести часть парка «Газпром авиа», входящей в одну группу «Газпром». Флот этой авиакомпании, которая специализируется в основном на чартерных и вахтовых перевозках, насчитывает, помимо самолетов, 81 вертолет Ми-8 различных модификаций и три многоцелевых AW189. В «Газпром авиа» “Ъ” не ответили.

Два близких к перевозчику источника “Ъ” не знают о планах возможной диверсификации бизнеса «Газпром авиа», но сомневаются, что решение о выходе на ее маршрутную сетку и создании конкурента могло обсуждаться без согласования с авиакомпанией и материнской структурой.

Вопрос доставки дронами сейчас крайне актуален, и «не рассматривают такую возможность только ленивые компании», отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. У «Газпром нефти», очевидно, существует потребность в перевозках и сохранении маршрутной сети для собственных специалистов, поэтому развитие данного направления вкупе с беспилотной доставкой грузов эксперт называет крайне логичным. «А под каким брендом развивать и удерживать такое направление — внутреннее дело компании»,— добавил он.

Возможность дополнительного заработка на перевозках при регулярной необходимости доставлять вахтовиков поможет нефтекомпании консолидировать этот бизнес внутри своих структур, соглашается Андрей Крамаренко из ВШЭ. Он отмечает, что прежде нефтяные компании нередко привлекали широкий спектр перевозчиков на открытых тендерах. Впрочем, «Газпром нефть», по данным СПАРК, в 2016 году заключала договоры о перевозках с «Газпром авиа» и «Ютэйр Вертолетные услуги». Пополнение флота вертолетов в любом случае вряд ли станет проблемой для структур «Газпрома», рассуждает господин Крамаренко. А развитие беспилотной доставки грузов, полагает он, в целом «обещает неплохие перспективы, но только при условии, что рынок сдвинется с мертвой точки в регуляторном отношении».

Айгуль Абдуллина, Дмитрий Козлов