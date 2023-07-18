«Лаборатория Касперского»: мошенники нашли способ маскировать приложения для удаленного доступа под банковское ПО

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый способ кражи личных данных пользователей: для этого мошенники под разными предлогами просят установить якобы новое банковское приложение, которое на самом деле является программой для удаленного доступа. С помощью ПО злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android.

Сначала преступники звонят пользователям и предлагают им установить новые версии банковских приложений, мотивируя это, например, проблемами из-за санкций. Потом через мессенджеры злоумышленники присылают установочный пакет, а после установки на устройство преступники получают доступ к смартфону. В «Лаборатории Касперского» рекомендуют не переходить по непроверенным ссылкам и не скачивать присланные файлы из сомнительных сообщений, а также устанавливать программы только с официальных ресурсов, предварительно посмотрев на отзывы о ПО.

Евгений Федуненко